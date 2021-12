Morreu Manuel Andrade Guerra, jornalista, antigo diretor-adjunto do Correio da Manhã. Estava internado no Hospital de Santa Maria, com Covid-19. Tinha 75 anos.



Trabalhou no CM durante 20 anos - entrou no início dos anos 80 e saiu em 2001. Antes tinha estado no ‘DN’ (foi um dos saneados por Saramago). "Recordo a sua bonomia, formalidade, culto da ordem e capacidade didática", refere Agostinho de Azevedo, ex-diretor do CM.