André Chéret nasceu em 1937 em Paris, e desde cedo foi um apaixonado pela banda desenhada, em especial pela personagem Tarzan pelo traço do americano Burne Hogarth.O seu primeiro grande personagem é o aviador Bob Mallard, editado em 1962 na revista Vaillant. Mas é com um clone louro de Tarzan nos tempos da pré-história que fica conhecido no Mundo.As aventuras de Rahan começaram a ser publicadas em 1969 na revista Pif Gadget.