Ao longo de 50 anos, o pianista e compositor nascido na província canadiana do Quebec abraçou diversos estilos, do barroco ao clássico, com incursões pelo disco.Após frequentar o Conservatório de Música de Montreal estudou em Paris, facilitado por uma bolsa. Dedicou-se, desde 1969, a uma carreira a solo como compositor e arranjador.Morreu vítima da demência de corpos de Lewy, que partilha similaridades com o Alzheimer.