Começou a correr nas motas aos 7 anos. Ganhou três campeonatos do Mundo (500 cc) de motocrosse: 1980, 1981 e 1984, sempre com a Honda.

No dia 6 de janeiro de 1988, teve um acidente no Rali Dakar e ficou paralisado do pescoço para baixo. Só conseguia mexer a cabeça. "Apesar de tudo o que me aconteceu, eu aproveito cada dia", disse numa entrevista.

O lendário motociclista belga André Malherbe morreu aos 66 anos.