Figura respeitada no jornalismo de investigação italiano, Andrea Purgatori deu que falar pela cobertura do ‘desastre de Ustica’, em 1980, uma queda de avião, com suspeitas de terrorismo, que fez 81 mortos. Foi ainda escritor, argumentista e ator. Morreu na quarta-feira, aos 70 anos, vítima de doença súbita.