Histórico guarda-redes do Real Madrid, o asturiano jogou nove temporadas no clube (1966-75), emblema com o qual ganhou cinco campeonatos, três Taças e um troféu Zamora, para o guarda-redes menos batido da Primeira Divisão, com 19 golos em 22 jogos, na época 1967/68.Em 1975 assinou pelo Saragoça e aí permaneceu três temporadas. Uma lesão no menisco acelerou o adeus ao futebol, aos 32 anos.Morreu vítima de enfarte.