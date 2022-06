Durante duas décadas tocou teclados nos Fleetwood Mac e foi um dos fundadores da The David Lee Roth Band. Nascido em Denver, Colorado, EUA, começou a tocar com o grupo anglo-americano Fleetwood Mac em 1992 e entre 1997 e 2017 participou em todas as turnées da banda. Trabalhou com diversos artistas, incluindo Rick Springfield e Jimmy Page, numa carreira que se prolongou durante meio século. Músico não resistiu a um cancro.