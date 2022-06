Saiu dez vezes pela ‘Porta Grande’ da praça de Las Ventas, em Madrid. Foi um dos toureiros mais amados pelos aficionados espanhóis. Brilhou nos anos 60 e 70 do séc. XX. Para a história ficam as faenas com os touros da ganadeira Victorino Martín. Em 2012, com 80 anos, em Zamora, celebrou os 50 anos de alternativa frente a um Victorino. Obteve um retumbante êxito - foi premiado com o rabo e as orelhas do touro. Andrés Vásquez morreu aos 89 anos.