Ângela Rabello (1950-2023)

Atriz profissional há 45 anos, a carioca Ângela Rabello formou-se em Teoria do Teatro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas foi na televisão - em particular, nas telenovelas da Rede Globo - que se tornou uma cara conhecida do grande público. A estreia aconteceu em ‘Cambalacho’ (1986), seguindo-se vários êxitos como ‘O Cravo e a Rosa’ (2000), ‘Amor à Vida’ (2013) e ‘Um Lugar ao Sol’ (2021). Diagnosticada com um cancro no fígado há dois meses, chegou a receber um transplante da filha mais velha. Morreu na quarta-feira, aos 73 anos.