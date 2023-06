Sócio número 1 do Farense e ex-vice-presidente do clube, administrou uma das mais conhecidas empresas do ramo automóvel no Algarve. Vice-presidente do clube na época da primeira subida dos algarvios ao escalão principal - 1969/70 -, foi ainda o seu principal investidor quando se viu relegado aos escalões distritais, já este século. Em 2021, o seu nome foi atribuído à bancada central do Estádio de São Luís. Também foi dirigente no Instituto D. Francisco Gomes. Tinha 90 anos.