Brilhou como cantora de apoio nos EUA. O seu grupo, Anita Kerr Singers, participou em êxitos como ‘Only the Lonely’, de Roy Orbison. Em 1970, foi para a Suíça com o marido, o produtor Alex Grob. Formou novo grupo e continuou a gravar. Em 1975, o casal montou o Mountain Studios, em Montreux, que mais tarde vendeu aos Queen.



O Queen: The Studio Experience é agora um museu que ajuda a financiar o fundo de Freddy Mercury (1948-1991). Anita Kerr morreu aos 94 anos.