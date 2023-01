A cantora norte-americana criou o grupo Pointer Sisters com as irmãs Bonnie, June e Ruth. O conjunto de R&B de Oakland, Califórnia, lançou o primeiro álbum em 1973 e obteve sucessos como ‘I’m So Excited’, ‘Jump’ e ‘Fire’.

Ao longo da carreira recebeu três Grammys.

Após a saída de Bonnie, em 1979, a continuidade da banda esteve em risco, mas Anita e as duas irmãs mantiveram o percurso. Artista morreu vítima de cancro.