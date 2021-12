Autora de mais de 30 romances na área da literatura de fantasia e gótica, Anne Rice morreu no passado sábado, aos 80 anos, devido a complicações resultantes de um AVC, anunciou o filho, Christopher Rice.



Foi a autora de ‘Entrevista com o Vampiro’, um livro de 1976 que foi adaptado para um filme homónimo com Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas. Grande parte da sua obra está editada em Portugal pela Publicações Europa-América.