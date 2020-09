Filha de um carpinteiro e de uma comerciante, proprietária de uma mercearia, Léonie Cooreman nasceu na Bélgica e cresceu com o rádio sempre ligado. Ao longo de sete décadas, Annie Cordy, o nome artístico, teve uma carreira na música, cinema e televisão. Reconhecida pelas canções festivas, no cinema atuou ao lado de nomes como Jean Gabin. Morreu sexta-feira na sua casa perto de Cannes, no Sul de França, de ataque cardíaco.