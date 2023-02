guitarrista Anthony ‘Top’ Topham morreu aos 75 anos. Em 1963, com 15 anos, fundou os Yardbirds - com Keith Relf, Paul Samwell-Smith, Jim McCarty e Chris Dreja -, banda de rock que começou a dar nas vistas no Crawdaddy Club, em Londres, local onde os Rolling Stones iniciaram a carreira.Meses depois, deixou o grupo - foi substituído por Eric Clapton -, porque os pais quiseram que continuasse os estudos.Mais tarde, tornou-se músico de estúdio e trabalhou, entre outros, com Marc Bolan e os Fleetwood Mac