Compositor e maestro, tio de Francis Ford Coppola, tio-avô de Nicolas Cage e Sofia Coppola e irmão de Carmine Coppola, conduziu a banda sonora de ‘Drácula de Bram Stocker’ (1992) e apareceu também em ‘O Padrinho III’ (1990), no papel de maestro da ópera ‘Cavalleria Rusticana’.



Nascido em Nova Iorque, após uma longa e respeitada carreira decidiu, já com 80 anos, compor as suas próprias peças. Morreu aos 102 anos.