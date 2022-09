Baterista, compositor e produtor. Fundou os Golden Palominos, uma das bandas mais camaleónicas do rock, tal a diferença de estilos que apresentavam nos álbuns que editaram.Pelo grupo passaram ‘mestres’ como Bill Laswell (baixo), Arto Lindsay (guitarra) e John Zorn (sax).Tocou ainda nos The Feelies e Lounge Lizards. Trabalhou com Mick Jagger e Yoko Ono.Anton Fier morreu aos 66 anos. Causas não foram divulgadas.