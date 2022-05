Em 2006, confrontou-se com a falência da SAD do antigo Clube Académico de Futebol. Liderou o projeto de formação do novo clube.O Académico de Viseu ficou com os direitos desportivos do Grupo Desportivo de Farminhão, equipa da I Divisão Distrital de Viseu. Levou o clube à III e II divisões.Presidente desde 2006, era o sócio número um. Em 2020, já doente, saiu do hospital para ver o jogo contra o FC Porto para a Taça de Portugal.