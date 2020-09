A paixão pela economia tomou-o à saída da universidade com os ventos da "primavera marcelista". Iniciou a carreira na Compal nos anos 60 e em 71 foi liderar o Fundo de Fomento de Exportação (atual AICEP).A revolução empurra-o para o Brasil onde trabalha nas Páginas Amarelas. De volta a Portugal é nomeado secretário de Estado da Alimentação no X governo, liderado por Cavaco Silva.Não são conhecidas as causas da morte.