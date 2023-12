Nasceu em Pinhel e licenciou-se em Direito. Chegou a ser advogado da Federação dos Sindicatos da Indústria Cerâmica, mas deixou a advocacia e integrou a Bertrand & Irmãos em 1956. Continuou os negócios no setor gráfico ao fundar a Gráfica Brás Monteiro. Mas é em 1973 que, com António Pedro Ruella Ramos, faz o grande negócio da sua vida ao fundar a Lisgráfica, onde assume a presidência do Conselho de Administração durante 40 anos, chegando a ter como acionista Belmiro de Azevedo.