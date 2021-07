Antigo presidente do Gil Vicente na década de 80, o seu nome está ligado à inauguração do primeiro relvado no Estádio Adelino Ribeiro Novo, a anterior casa gilista.Aconteceu a 8 de novembro de 1987, durante um dos seus mandatos - esteve à frente do clube entre 1982 e 1987 -, com os da casa, então na segunda divisão, a receberem o Benfica. Foi ainda presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube e presidente honorário.