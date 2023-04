Nascido em Lisboa, o realizador António Cunha pertenceu ao movimento cineclubista dos anos 70, tendo sido presidente da Assembleia Geral do Núcleo dos Cineastas Independentes, presidente da direção da Federação Portuguesa de Cinema e Audiovisuais e criador, em 1992, da Videoteca Municipal de Lisboa, que dirigiu até 2010. Os documentários ‘José Gomes Ferreira - Um Homem do Tamanho do Século’ (2001) e ‘Comuna: Um Sonho Que Faz 50 anos’ (2022) são os seus mais destacados trabalhos. Morreu na 2.ª feira aos 74 anos.