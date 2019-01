Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Fonseca Ferreira (1943-2019)

O socialista que concorreu contra Sócrates.

Com 14 anos recebeu o general Humberto Delgado na Guarda estendendo a capa de estudante a afrontando a polícia. Licenciou-se em Engenharia e foi preso pela PIDE.



Em 1978 funda o Grupo de Intervenção Socialista (GIS), mas só aderiu ao PS em 1992.



Em 2011 candidata-se a secretário-geral do PS contra José Sócrates com a moção "PS Vivo, Portugal Positivo.



O funeral reliza-se esta terça-feira pelas 10H no cemitério dos Olivais.