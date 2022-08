Professor catedrático de Ciências Sociais no ISCSP da Universidade de Lisboa, histórico militante dos movimentos políticos mais à direita, desde o Partido do Progresso no tempo do PREC, António Marques Bessa faleceu terça-feira.



Nasceu em Carapinheira do Campo, estudou no então ISCSPU. Espírito livre, deixou marcas em muitos alunos. Hoje às 15h30 haverá missa de corpo presente na Igreja de Algueirão, seguindo o funeral para o Cemitério de Lourel.