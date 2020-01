António Pina (1956-2020)

Nasceu na cidade da Beira, em Moçambique, e desde cedo que o jornalismo foi a sua paixão. Em Portugal trabalhou no Correio da Manhã e no jornal ‘O Tempo’. Mudou-se para a África do Sul em 1990 onde foi correspondente da Lusa, da SIC e da TSF.



Para além das reportagens, António Pina destacou-se por inúmeros trabalhos em ‘voz off’, graças ao timbre e locução impecáveis que tinha.





Atualmente trabalhava no canal de TV Supersport.