António Santa-Rita (1938-2018)

Arquiteto foi nome grande do urbanismo.

Por Paulo Fonte | 01:30

Liderou o setor de arquitetura do Gabinete da Ponte sobre o Tejo (1966-1970), foi consultor do Gabinete da Nova Travessia do Tejo, entre 1992 e 1994, para a construção da Vasco da Gama, e liderou serviços da Junta Autónoma das Estradas em áreas como tráfego e portagens.



Arquiteto e urbanista, foi professor de arquitetura e autor de planos de urbanização para diversas câmaras.



Morreu domingo, o funeral realizou-se ontem em Cascais.