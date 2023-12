Fundador da empresa A Ferreira&Filhos, em 1980 - referência na produção de malhas para vestuário de criança e decoração do lar, nomeadamente na sustentabilidade, inovação e desenvolvimento do produto -, António da Silva Ferreira morreu 3.ª feira, aos 93 anos, noticiou a Rádio Vizela. Foi também um dos fundadores do Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela, tendo produzido as bandeiras que se agitaram em Lisboa a 19 de março de 1998 e comparticipado os autocarros que transportaram os vizelenses à capital.