O italiano Antonio 'Totonno' Juliano, histórico jogador e dirigente do Nápoles, campeão europeu de futebol e um dos responsáveis pela contratação do argentino Diego Armando Maradona, morreu aos 80 anos.



Atuou no emblema napolitano durante 17 anos (1961 a 1978), 12 como capitão de equipa (394 jogos; 24 golos). Jogou ainda uma época no Bolonha antes de terminar a carreira, em 1978/79. Pelo Nápoles, conquistou duas taças de Itália (1962 e 1976). Alinhou 18 vezes pela seleção italiana. Jogava no meio-campo.