O seu segredo, garantia, era deitar-se todos os dias às 19h00 e dormir 11 horas.Também evitava beber álcool e tomar medicamentos.Nascido na Rússia, o homem que, se os registos estiverem certos, seria o mais velho do Mundo, com 123 anos, tinha oito filhos, 35 netos e 34 bisnetos.Foi pastor, ingressou no Exército Vermelho e na II Guerra Mundial conduziu veículos.Chegou a ser deportado, por ordem de Estaline, para o Cazaquistão.