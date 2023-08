Aracy Balabanian (1940-2023)

Filha de pais arménios fugidos da perseguição turca, nasceu no Estado de Mato Grosso do Sul. Quando tinha 15 anos a família mudou-se para São Paulo, onde nasceu a sua vocação para o Teatro, "numa altura em que era feio as mulheres subirem ao palco", nas suas próprias palavras.



Estreou-se na televisão em 1968, e a partir daí teve uma carreira fulgurante. Novelas como ‘O Casarão’, ‘Guerra dos Sexos’, ‘Ti Ti Ti’, ou a ‘Rainha da Sucata’ deram-lhe a oportunidade de interpretar personagens inesquecíveis que ficaram para sempre.