Cofundador do Grupo Puzzle, importante núcleo de expressão artística criado no Porto em 1976, e antigo diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, o professor - lecionou na Escola Universitária de Artes de Coimbra -, artista plástico e performer dizia ter trocado a formação jurídica pela de "perseguidor de arte".Individual e coletivamente interessou-lhe o ambiente experimental do espaço e, também, do tempo.Morreu aos 73 anos.