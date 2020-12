Armando Manzanero, nascido no México, foi um reconhecido compositor que venceu o Festival da Canção de Miami, em 1965, com o tema ‘Cuando estoy contigo’.



Tornou-se ícone do Bolero ao criar temas como ‘Somos novios’ e ‘Contigo aprendí’, interpretado com artistas como Luis Miguel e Alejandro Fernández. Venceu um Grammy em 2014. Estava internado em estado grave com Covid-19. Sofreu uma paragem cardíaca.