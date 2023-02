Arne Espeel, guarda-redes da equipa B do Winkel Sport, morreu em campo, na noite de sábado, logo depois de defender um penálti. Aconteceu em Ledegem, na Bélgica, no encontro com o SK Westrozebeke.Assim que conseguiu impedir o golo, Espeel caiu inanimado no relvado. A partida foi suspensa de imediato e o jogador assistido e reanimado no local. O óbito foi confirmado no hospital da cidade de Rumbeke.Formado em Engenharia, Espeel era irmão do segundo guarda-redes da primeira equipa do Winkel Sport. Tinha 25 anos.