Era conhecido como o ‘bruxo de Arteixo’, cidade da Galiza, onde nasceu. Entre jogador e treinador, fez 714 jogos pelo Deportivo da Corunha, durante 25 anos. Levou o clube à sua primeira Taça do Rei de Espanha (1994/95) e viu o título de campeão escapar (1993/94) no último minuto da última jornada, quando Djukic falhou um penálti no jogo com o Valência. O Dépor ficou em igualdade pontual com o Barcelona, mas os catalães sagraram-se campeões devido à diferença de golos. Teve uma breve passagem pelo Real Madrid (1996).