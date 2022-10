Ficou conhecido pela frase ‘Oldies, But Goodies’ [velho, mas bom]. Trabalhou sempre em rádios dos EUA. Fundou a Original Sound Record, Inc. e, em 1958, lançou a coletânea ‘Oldies But Goodies: Vol. 1’, que ficou no Top 100 da Billboard, durante 183 semanas.



Passava músicas de artistas negros, latinos e brancos sem ligar a questões raciais, rejeitando a segregação imposta pela indústria. Art Laboe morreu aos 97 anos.