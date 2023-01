Art McNally (1925-2023)

Foi pioneiro do videoárbitro, ao estrear a avaliação das jogadas a partir de vídeo em câmara lenta, em 1986, na liga profissional de futebol americano dos EUA (a NFL). O passo, que McNally estudava desde 1976, foi seguido por outros desportos de massas.Começou em 1946 e como árbitro de campo ganhava 5 dólares por jogo. Apitou três mil de futebol americano, basebol e basquetebol, até chegar a chefe dos árbitros da NFL entre 1968 to 1991. Só se retirou em 2015, aos 90 anos. Em 2022 foi o primeiro árbitro no ‘Hall of Fame’ da NFL.Morreu aos 97.