Em 1946, em Los Angeles (EUA), fundou a produtora Specialty Records, que durante largos anos ajudou a cimentar o rock’n’roll, o rhythm and blues, os blues e o gospel. Entre outros, lançou as carreiras de estrelas como Sam Cooke, Little Richard e John Lee Hooker. Ficou conhecido por pagar pouco aos músicos. Foi processado por Little Richard, mas chegou a um acordo extrajudicial e pagou uma indemnização. Art Rupe morreu aos 104 anos.