Em 2017, recebeu o Prémio Valmor, por ter sido o arquiteto responsável pela estação de metro do Terreiro do Paço, em Lisboa.Formado pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, foi distinguido no ano passado com o título de membro honorário da Ordem dos Arquitetos.Era casado com a artista plástica Helena Almeida (faleceu em 2018), com quem trabalhou e que fotografou. O arquiteto e escultor Artur Rosa morreu esta terça-feira, aos 94 anos.