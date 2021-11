Astro, nome artístico de Terence Wilson, foi vocalista e membro fundador da banda de reggae UB40, grupo que integrou até 2013.Surgida em 1978, as músicas ‘Red Red Wine’ e ‘Can’t Help Falling In Love’ saltaram para os tops, mantendo-se hits atuais.Originário de Birmingham, Inglaterra, o grupo foi buscar o nome ao impresso para o benefício ao desemprego - Unemployment Benefit 40. Morreu vítima de doença não divulgada.