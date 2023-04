Ayres Carneiro da Silva (1929-2023)

Considerado um dos melhores alfaiates de Portugal, a sua carreira estende-se por mais de sete décadas. Em 1960 abriu a Ayres Alta Costura, no número 120 da Rua Gonçalo Cristóvão, no Porto. Foi aí que vestiu nomes como Oliveira Salazar, Francisco Sá Carneiro e José Maria Pedroto, a quem chamava de "grande amigo" e "grande mestre".



Homem do Norte, o mais novo de quatro irmãos, adepto incondicional do Futebol Clube do Porto, acreditava que a alma de um alfaiate é "grande". O ‘mestre da tesoura’ morreu no sábado aos 93 anos.