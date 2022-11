Autor da ópera ‘Blimunda’, de 1990, a partir de ‘Memorial do Convento’, de José Saramago, o compositor, musicólogo e professor italiano, figura de destaque na cena musical contemporânea, morreu aos 85 anos. Nascido em Cirié, Turim, dividiu os estudos entre a pintura e a música até 1950. Seis anos depois, matriculou-se no Conservatório, onde se formou em piano. Foi agraciado com a Ordem do Mérito da República Italiana.