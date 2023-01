Barrett Strong (1941-2023)

Barrett Strong foi o primeiro artista a dar um êxito à lendária editora Motown: ‘Money (That’s what I want)’, em 1959. Também coescreveu, com Norman Whitfield, outros ‘hits’ da Motown, como ‘I Heard It Through the Grapevine’, para Marvin Gaye, ‘War’, para Edwin Starr, e ‘Papa Was a Rollin’ Stone’, para The Temptations, música pela qual dividiu um Grammy. Berry Gordy, o dono da gravadora que se distinguiu na música soul e R&B, disse que os sucessos de Strong foram "revolucionários no som e capturaram o espírito da época".