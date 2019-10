Em 1976, os Eddie & The Hot Rods tocaram no ‘Marquee’, em Londres, num concerto que teve os míticos Sex Pistols na 1ª parte.A ‘coisa’ acabou mal: os ‘Pistols’ destruíram o material dos ‘Rods’. No dia 7 de julho de 1978, estiveram no Coliseu, em Lisboa, naquele que é considerado o 1º evento a contar com uma banda punk britânica em Portugal.O bilhete custava 150 escudos (75 cêntimos). Barrie Masters, vocalista e líder dos ‘Rods’, morreu aos 63 anos.