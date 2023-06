Barry Newman (1930-2023)

Estudava antropologia na universidade quando um amigo o convidou a assistir uma aula de representação conduzida por Lee Strasberg. Cinco semanas depois inscrevia-se no Actor’s Studio. Fez teatro, televisão e cinema.Em 1971, o papel de protagonista em ‘Corrida contra o Destino’ – onde dava corpo a um veterano do Vietname viciado em droga – tornou-o numa estrela.O ‘Spencer Tracy dos anos 80’, como foi apelidado, descobriu que tinha cancro na laringe em 2009, e morreu no dia 11 de maio, aos 92 anos. A notícia só foi conhecida ontem.