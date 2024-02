Médico ginecologista, apresentador de televisão e presidente do Maiorca entre 1995 e 1998, Bartolomé Beltrán morreu aos 74 anos, vítima de uma insuficiência renal. Estava internado há alguns dias na Clínica Ruber, em Madrid. Foi uma referência da divulgação médica e científica na televisão, rádio e imprensa espanholas durante décadas. Publicou dezenas de livros e foi distinguido com inúmeros prémios no país vizinho. Enquanto liderou o Maiorca, conseguiu levar a equipa à 1.ª divisão do futebol e disputar uma final da Taça do Rei.