Walter Silva deixou a sua assinatura na história do futebol como ‘Batuta’. Goleador nato, jogou no Corinthians e Flamengo e atuou com Pelé no Mundial de 1966, onde Eusébio foi o melhor marcador.



Nesse ano foi contratado pelo Barcelona, embora a ditadura de Franco não permitisse a compra de estrangeiros. Só conseguiu fazer 15 jogos particulares, onde marcou 8 golos, e teve de voltar ao Brasil. Morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro.