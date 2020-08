Ben Cross (1947-2020)

Londrino de gema, Ben Cross formou-se na Royal Academy of Dramatic Arts e entrou no cinema com o pé direito, ao lado de Sean Connery e Michael Caine, em ‘Uma Ponte Longe Demais’ (1977).Da prestigiada carreira como ator, o topo deu-se em ‘Momentos de Glória’ (1981), filme oscarizado sobre a batalha de um atleta judeu para triunfar nos Jogos Olímpicos de 1924.Ben Cross morreu na terça-feira, aos 72 anos, vítima de cancro.