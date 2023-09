Benedetto Capizzi (1944-2023)

Chefe da Cosa Nostra, organização mafiosa da Sicília, o italiano Benedetto Capizzi foi um dos 94 detidos na ‘Operação Perseus’, que o levou para trás das grades a 15 de dezembro de 2008. No entanto, a prisão não o travou: continuou, já depois de condenado a prisão perpétua, a gerir à distância os negócios obscuros de Palermo, graças a uma rede de informadores.



Em 2015, as autoridades arrestaram-lhe bens no valor de 5 milhões de euros. Morreu anteontem, no hospital, sob detenção, depois de se sentir mal. Capizzi tinha 79 anos.