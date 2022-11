Contrabaixista, figura histórica do jazz, Bernardo Moreira morreu na 5ª-feira em Lisboa, aos 90 anos.Binau, como era conhecido, nasceu em Coimbra em 1932 e era engenheiro civil de formação. A partir de 1950, privou e tocou com diferentes gerações de músicos de jazz. Foi professor e presidente do Hot Clube de Portugal entre 1992 e 2009.Casado com a escritora Yvette Centeno, teve quatro filhos, todos músicos ligados ao jazz