Está na história dos escoceses do Celtic por ter sido um futebolista que conquistou a Taça dos Campeões Europeus de 1967, vencendo, na final, disputada no Jamor, os italianos do Inter Milão, por 2-1.



O médio faz assim parte do grupo que ficou conhecido como ‘leões de Lisboa’. Pelos ‘católicos’ de Glasgow disputou 283 jogos (85 golos) e ganhou 5 campeonatos, 3 Taças da Escócia e 4 Taças da Liga. Bertie Auld morreu aos 83 anos.